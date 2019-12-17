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بالتعاون مع "إنسبايرد سليوشنز"

"بيئة" تطلق منصة ابتكارية لتسريع مشروعات "الصغيرة والمتوسطة" في "الاقتصاد الدائري"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – مريم البادية

عقدت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، أمس، مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع "إنسبايرد سليوشنز" لإطلاق منصة عمان للابتكار البيئي (ELO)، وهي منصّة لتسريع الأعمال التجارية في مجالات الاستدامة والبيئة بالسلطنة، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين لدعم رواد الأعمال الابتكاريين الذين يعملون على إيجاد وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات البيئية التي تواجه العالم.

وقال الدكتور مهاب بن علي الهنائي رئيس مركز التميز البيئي في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) إن رؤية عمان 2040 تتضمن عدة ركائز ومنها الاستدامة البيئة والاستدامة بشكلها الواسع، لافتا إلى أن شركة بيئة مختصة بإدارة قطاع النفايات في السلطنة، وتتعامل مع 5 إلى 7 آلاف طن من النفايات البلدية يوميا، وتنقلها إلى المرادم الهندسية، لكنه حل غير عيد الأمد، ويجب إيجاد حلول لتحويل هذه النفايات – المرادم- وإدخالها في الاقتصاد الدائري، وهناك عدد من التقارير الاقتصادية من المنظمات العالمية تقدر القيمة السوقية لقطاع الاقتصاد الدائري بنحو 500 مليار دولار أمريكي في 5 سنوات، وهناك فرص كبيرة جدا في القطاع تمثل فرصة جيدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال، لذا ارتأت شركة بيئة أن تتعاون مع منصة "إنسبايرد سليوشن " لتوفير مُسرعة أعمال للشركات.

وذكرت الدكتورة فرح بنت شوقي البروانية مديرة البحث والتطوير في مركز التميز البيئي بشركة "بيئة" أنّ منصة عُمان للابتكار البيئي ستختار عددًا من الشركات المحلية الناشئة في مراحل مختلفة من التطوير، لدعمها وتطوير إمكانياتها في مجال الاستدامة البيئية في إدارة النفايات والزراعة والتربية والأحياء المائية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة البيئية والقطاعات البيئية الأخرى.

وأوضحت البروانية: سيشارك فريق من الخبراء المحليين والدوليين بدعم من أصحاب المصلحة المحليين المعنيين في توجيه هذه الشركات الناشئة من خلال تصميم برامج تدريبية خاصة تشمل مجالات دعم تطوير النماذج الأولية واختبارها، وبحوث السوق، والتوفيق بين المستثمرين المحليين والدوليين. وسيعمل مجموعة من الخبراء على توفير تنمية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن بينهم كادر من رواد الأعمال العمانيين الذين لديهم خبرات شاملة في تطوير الأعمال في السلطنة وغيرها من البلدان وكذلك شركاء دوليون من المتخصصين في إدارة الموارد، والاقتصاد الدائري، والاستثمار المؤثر، ومن بينهم Fraunhofer  من ألمانيا، و Deltares من هولندا، و STRIDE من الولايات المتحدة الأمريكية ، و Vitoمن بلجيكا، وكذلك معهد Polsky الرائد في مجال الأعمال والابتكار القادم من الولايات المتحدة الأمريكية.

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