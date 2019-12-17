استعراض 6 ابتكارات في ملتقى "مسقط لتوزيع الكهرباء"

مسقط - الرؤية

نظّمت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء - إحدى شركات مجموعة نماء- الملتقى الفني السنوي السادس بعنوان "مشاريع الابتكار" بحضور الإدارة التنفيذية للشركة ومجموعة من الموظفين.

وناقش الملتقى مجموعة من الأوراق الفنية لمشاريع مبتكرة تعزز نظرة الشركة المستقبلية في تطبيق آخر التقنيات المتطورة في مجال الكهرباء.

وتناولت الأوراق نظاما تقوم من خلاله الشبكة بإعادة التيار الكهربائي ذاتيا دون الحاجة إلى مهندسي التشغيل لتقليل الوقت المطلوب لإعادة التيار الكهربائي. كما ناقشت كيفية الاستفادة من تقنية التصوير الجوي بواسطة الطائرات -الدرون- وإمكانية جلب معلومات فنية عن الشبكة الكهربائية الواقعة في أماكن مرتفعة وصعبة الوصول إليها.

ويمثل الابتكار الثالث نظاما لإدارة الانقطاعات الكهربائية التي تتيح للمشترك تتبع فريق الطوارئ من خلال هاتفه على الخريطة حتى الوصول للموقع المتأثر بالإنقطاع وإرجاع التيار. ويتعلق الابتكار الرابع بتقنية لجهاز يوضع في المحطات الكهربائية ويحدد الأعطال إلكترونيا عند حدوثها وإرسال البيانات لمركز التحكم للقيام باللأزم وبالتالي إرجاع التيار في أقرب وقت ممكن؛ إلى جانب الابتكار الخامس بتركيب مستشعرات ذكية في الشبكة للكشف عن الأعطال الكهربائية وموقعها بهدف إعادة التيار في أسرع وقت ممكن؛ ويبحث الابتكار السادس كيفية الاستغلال الأمثل لموارد المياه والطاقة في مرافق الشركة المختلفة.