الثلاثاء, 17 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

لتحقيق شراكة اجتماعية ناجحة

التربية والتعليم تدشن دليل ولي الأمر في مادتي اللغة العربية والرياضيات

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 06:17 م بتوقيت مسقط

التربية والتعليم تدشن دليل ولي الأمر في مادتي اللغة العربية والرياضيات

 

مسقط – الرؤية

دشنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بالمديرية العامة للتطوير المناهج، أمس الثلاثاء، دليل ولي الأمر لمساعدة ابنه على اكتساب المهارات الأساسية في مادتي اللغة العربية والرياضيات للصفوف (1-4)، ورعى حفل التدشين سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج وذلك بقاعة خصب بديوان عام الوزارة.

من جانبه قال الدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين: «تسعى دول العالم المختلفة والمنظمات المهتمة بالتعليم إلى خلق شراكة حقيقية فاعلة بين مؤسسات التعليم وبين الأسرة، ومن هذا المنطلق فقد سعت سلطنة عُمان ممثلة في جميع المؤسسات التعليمية المعنية بما فيها وزارة التربية والتعليم إلى إيجاد شراكات فاعلة بين المدرسة والأسرة».

وأضاف الحارثي: « نؤمن بأنَّ لهذا النوع من الشراكات آثار إيجابية على المستوى المجتمعي والفردي والذي بدوره ينعكس على المستوى التحصيلي للطلبة، وقد جاءت مبادرة دليل ولي الأمر في مساعدة ابنه على اكتساب المهارات الأساسية في مادتي اللغة العربية والرياضيات للصفوف (1-4) منسجمة مع المساعي الكبيرة التي تنشدها الوزارة في تفعيل دور الأسرة القائم على توعية ولي الأمر بالأساليب الجيدة في التعامل مع الأبناء خاصة في المراحل الدراسية الأولى».

عقب ذلك قدم سالم الحوسني باحث تربوي بالمكتب الفني للدراسات والتطوير، عرضًا ناقش فيه الهدف من إصدار هذا الدليل ومحتواه، أكد فيه أنَّ إصدار هذا الدليل جاء من منطلق تحقيق الشراكة الفاعلة بين البيت والمدرسة، حيث يحوي الدليل مقاطع تعليمية قصيرة تجعل الموقف التعليمي أكثر تفاعلًا.

وأكد القائمون على الدليل أنه ليس إلزاميًا وإنما يمكن لولي الأمر الرجوع إليه إذا ما احتاج إلى تقديم الدعم لابنه الطالب في مهارة معينة، كما تم وضع خطة لتدريب المشرفات والمعلمات في الحلقة الأولى وكذلك أولياء الأمور على طريقة استخدام الدليل سواء على المستوى المركزي من خلال المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين أو على مستوى المحافظات التعليمية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 يناير 2016

"التربية والتعليم" تدشّن تطبيق "ولي الأمر" على الهواتف الذكيّة

المزيد

25 ديسمبر 2017

التربية والتعليم تدشن مشروع التدريب الإلكتروني

المزيد

10 فبراير 2016

وزيرة التربية والتعليم تدشن الحملة الإعلامية لاختيار المواد الدراسية "بخياراتي..أبني عمان"

المزيد

07 فبراير 2016

"وزيرة التربية والتعليم" تدشن نظام المؤشرات التربوية للاستفادة منه في تحليل الواقع وبناء الخطط المستقبلية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. غدا

المحليات - ثقافة

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المحليات - أخبار

المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة يستعرض تجربة السلطنة في الحوكمة وفق رؤية "عُمان 2040"

الاقتصاد - محلي

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة