التربية والتعليم تدشن دليل ولي الأمر في مادتي اللغة العربية والرياضيات

مسقط – الرؤية

دشنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بالمديرية العامة للتطوير المناهج، أمس الثلاثاء، دليل ولي الأمر لمساعدة ابنه على اكتساب المهارات الأساسية في مادتي اللغة العربية والرياضيات للصفوف (1-4)، ورعى حفل التدشين سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج وذلك بقاعة خصب بديوان عام الوزارة.

من جانبه قال الدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين: «تسعى دول العالم المختلفة والمنظمات المهتمة بالتعليم إلى خلق شراكة حقيقية فاعلة بين مؤسسات التعليم وبين الأسرة، ومن هذا المنطلق فقد سعت سلطنة عُمان ممثلة في جميع المؤسسات التعليمية المعنية بما فيها وزارة التربية والتعليم إلى إيجاد شراكات فاعلة بين المدرسة والأسرة».

وأضاف الحارثي: « نؤمن بأنَّ لهذا النوع من الشراكات آثار إيجابية على المستوى المجتمعي والفردي والذي بدوره ينعكس على المستوى التحصيلي للطلبة، وقد جاءت مبادرة دليل ولي الأمر في مساعدة ابنه على اكتساب المهارات الأساسية في مادتي اللغة العربية والرياضيات للصفوف (1-4) منسجمة مع المساعي الكبيرة التي تنشدها الوزارة في تفعيل دور الأسرة القائم على توعية ولي الأمر بالأساليب الجيدة في التعامل مع الأبناء خاصة في المراحل الدراسية الأولى».

عقب ذلك قدم سالم الحوسني باحث تربوي بالمكتب الفني للدراسات والتطوير، عرضًا ناقش فيه الهدف من إصدار هذا الدليل ومحتواه، أكد فيه أنَّ إصدار هذا الدليل جاء من منطلق تحقيق الشراكة الفاعلة بين البيت والمدرسة، حيث يحوي الدليل مقاطع تعليمية قصيرة تجعل الموقف التعليمي أكثر تفاعلًا.

وأكد القائمون على الدليل أنه ليس إلزاميًا وإنما يمكن لولي الأمر الرجوع إليه إذا ما احتاج إلى تقديم الدعم لابنه الطالب في مهارة معينة، كما تم وضع خطة لتدريب المشرفات والمعلمات في الحلقة الأولى وكذلك أولياء الأمور على طريقة استخدام الدليل سواء على المستوى المركزي من خلال المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين أو على مستوى المحافظات التعليمية.