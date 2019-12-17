اللجنة الوطنية للتربية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

مسقط – الرؤية

يحتفي العالم باليوم العالمي للغة العربية، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» يوم الثامن عشر من ديسمبر، ويحمل هذا العام شعار «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي».

تشارك اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم المؤسسات الوطنية في السلطنة الاحتفاء بهذا اليوم، بفعالية ينظمها، اليوم الأربعاء، مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية والإنسانية وقسم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب بجامعة نزوى.

وتعد اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية الست المعترف بها في منظمة الأمم المتحدة. جنباً إلى جنبٍ مع الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية، قررت الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو في أكتوبر عام 2012م اعتبار الثامن عشر من ديسمبر يوماً عالمياً للغة العربية، واحتفلت اليونيسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم.