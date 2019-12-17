بنك مسقط يطلق مسابقة لتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من برنامج "ماليات"

مسقط - الرؤية

أطلق بنك مسقط مسابقة للمشاركة في برنامج "ماليات"، الذي تمّ تدشينه مؤخرًا ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للبنك بهدف منح المشاركين المهارات الأساسية في إدارة شؤونهم المالية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات حكيمة بشأنها.

وسيحصل فائزان على جائزة بقيمة 100 ريال عماني بعد مشاركتهم وإكمالهم البرنامج بنجاح، وسيدخل من يكملون البرنامج بنجاح السحب للفوز بالجائزة، وتستمر المسابقة حتى 26 ديسمبر.

وتم إعداد محتوى برنامج "ماليات" بطريقة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية لتحديد الأهداف المالية الشخصية والتخطيط لتحقيقها، ويغطي 3 مجالات رئيسية هي الاقتصاد العماني والوعي المالي والتخطيط المالي الناجح. وسيتعرّف المشاركون على مجموعة من المحاور المتعلقة بالثقافة المالية ومعرفة أفضل الممارسات المالية بالنسبة للفئات العمرية المختلفة للمشاركين، ويمكن للجميع المشاركة في المسابقة من خلال التسجيل عبر زيارة موقع برنامج "ماليات".

وقال طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط إنّ الثقافة المالية أصبحت واحدة من أهم المهارات التي علينا جميعا الاهتمام بها وتنميتها لما لها من انعكاس على الاستقرار المالي للافراد وأسرهم، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية في الوقت الحالي، فهي عنصر مهم لبناء أساس قوي للنمو الاقتصادي في المستقبل، لذلك تم إعداد محتوى "ماليات" ليسهم في تعزيز هذا المجال الهام وزيادة الوعي فيما يتعلق بفهم المصطلحات المالية الأساسية ومواجهة مختلف متغيرات الحياة؛ مشيرا إلى أن إطلاق هذه المسابقة يأتي في إطار تشجيع أفراد المجتمع على تنمية وعيهم بالإجراءات المالية والاستفادة من المعلومات التي يقدمها البرنامج في مجال الثقافة المالية.