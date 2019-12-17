تتويج "تلال القرم" بجائزة "أفضل مطور عقاري"

مسقط - الرؤية

توجّ مشروع تلال القرم وللسنة الرابعة على التوالي بجائزة أفضل مطور عقاري لعام ٢٠١٩ في حفل نظمته مجلة Luxury 100 في فندق W. وحصل المشروع على الجائزة بعد اجتيازه معايير تقييم صارمة تضمنت جودة المشروع، والابتكار في التطوير، وجودة خدمة ما بعد البيع.

وقال طوني سفاريان، المدير العام بشركة الأرجان العالمية العقارية في عُمان: نفخر بحصول مشروع تلال القرم على جائزة أفضل مطور عقاري للسنة الرابعة على التوالي ونتقدم بالشكر الجزيل إلى Luxury 100 على هذه الإشادة والتكريم. وأضاف أنّ التصميم المعماري والداخلي لمشروع تلال القرم لا يوجد له نموذج مشابه في المجتمعات السكنية المحلية، حيث نحرص على التميز ورفع سقف التوقعات عبر توفير أعلى معايير الجودة وبأسعار مناسبة.

ومن جانبه قال مايانك سينج، مدير التحرير في مجموعة المتحدة للإعلام - الناشر لمجلة Luxury 100: تحتفي المجلة بأبرز العلامات التجارية الرائدة محليا وعالميا وتلتزم بتسليط الضوء على العلامات الفاخرة التي تقدم جودة عالية لزبائنها وهو ما يجمع كافة المرشحين لهذه الجوائز المرموقة. ويعد مشروع تلال القرم من المشاريع السباقّة والمبتكرة في القطاع العقاري وقد قيّمنا المشروع بناء على جودته، وموقعه وسهولة الوصول للمشروع، وخطط الاستدامة.

ويقع مشروع تلال القرم في قلب العاصمة مسقط في منطقة القرم النابضة بالحياة. وعلى الرغم من موقعه الاستراتيجي وسط المدينة وسهولة الوصول إليه إلا أنّه يوفر خصوصية كبيرة للعائلات الساكنة بالمشروع نظرا لتفرد موقعه وأسلوب تشييد الفلل التي تمتد على مساحة ٦,٣٢٤ كيلو متر مربع على خطين يتكون كل منهما من ٢٣ فيلا.