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الفيفا يلجأ للقضاء لاسترداد مليوني فرنك من بلاتر وبلاتيني

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 03:51 م بتوقيت مسقط

الفيفا يلجأ للقضاء لاسترداد مليوني فرنك من بلاتر وبلاتيني

زوريخ  - رويترز

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)  دعاوى أمام محاكم سويسرية بهدف استرداد مليوني فرنك سويسري (2.01 مليون دولار) قال إن رئيسه السابق جوزيف "سيب" بلاتر دفعها بطريقة مخالفة للنجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني.

وقال في بيان "أقام الفيفا اليوم دعاوى أمام المحاكم السويسرية المعنية ضد رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر ونائبه السابق ميشيل بلاتيني من أجل استرداد مبلغ مليوني فرنك دُفع للسيد بلاتيني دون مبرر في فبراير 2011"

وأضاف البيان أنه "من الواجب السعي لاسترداد الأموال التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير مشروع إلى آخر" .

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