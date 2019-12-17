المركز الوطني للتشغيل يبدأ تنفيذ خطة العمل لتوفير فرص العمل للمواطنين اعتبارا من أول يناير

مسقط - الرؤية

يبدأ المركز الوطني للتشغيل في الأول من يناير 2020 تنفيذ خطة عمله وآليات تفعيل مسارات التشغيل خلال الفترة القادمة والتي تركز على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتولى صناعة فرص العمل وتطبيق سياسات التعمين تحقيقاً للمصلحة العامة في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في كافة التخصصات.

وأصدر المركز الوطني للتشغيل بيانا جاء فيه: "تكليلا للمراحل التي قطعها المركز الوطني للتشغيل في تأسيسه لضمان بدء عملياته في الأول من يناير ٢٠٢٠م؛ قام مجلس إدارة المركز بتقديم عرض متكامل إلى مجلس الوزراء لاستعراض الجوانب المتعلقة بخطة عمله ومراحل انطلاق أعماله وآليات تفعيل مسارات التشغيل خلال الفترة القادمة، والتي تركز على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتولى صناعة فرص العمل وتطبيق سياسات التعمين ضمنها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم الجهود المبذولة لتشغيل القوى العاملة الوطنية بالإضافة إلى تكامل الجهود مع مُختلف الأطراف ذات العلاقة من أجل أن يكون المركز واجهة رئيسية للتشغيل سواء بالنسبة للباحثين عن عمل أو الجهات الموفرة لفرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص".

وذكر البيان أنَّ مجلس الوزراء بارك الخطوات المتخذة في هذا الشأن، وأكد على اهتمامه بمتابعة قيام المركز بدوره في تفعيل مسارات التشغيل بما يواكب التطلعات، ويدفع عجلة التشغيل إلى الأمام. كما أكد مجلس الوزراء على أهمية أن تلتزم كافة الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز الوطني للتشغيل طبقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٢٢ /٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في كافة التخصصات".