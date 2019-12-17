سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 66.26 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 5 سنتات مقارنة بسعر يوم الاثنين، الذي بلغ 66.21 دولار أمريكي.