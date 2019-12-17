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سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 01:08 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 66.26 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 5 سنتات مقارنة بسعر يوم الاثنين، الذي بلغ  66.21  دولار أمريكي.

 

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