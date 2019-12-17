فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالسلطنة

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى ‏انتشار السحب على محافظة مسندم و استمرار فرص هطول أمطار متفرقة -رعدية أحيانا- مع تدفق السحب على المحافظات الشمالية للسلطنة في قادم الوقت كما تتواجد السحب المنخفضة على أجزاء متفرقة من سواحل بحر العرب. ‏‎ وأضافت الأرصاد بأن الطقس غائم جزئيا إلى غائم على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط مع فرص لهطول أمطار تكون رعدية أحيانا وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال ‏تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار. وسجلت ‏درجات الحرارة في محافظة مسقط 29 / 20 وفي مدينة صلالة 29 / 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 31 درجة في ثمريت وأدناها 6 درجات في جبل شمس.

المصدر : الرؤية