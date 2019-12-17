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ندوة "البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية" تناقش أفضل الممارسات والتجارب

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط


مسقط - الرؤية
انطلقت أمس ندوة "البنية الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية" التي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع شركة أنظمة بحوث البيئة العالمية "ESRI". والتي تأتي ضمن المميزات التي تقدمها اتفاقية الترخيص الحكومي الموحد لنظم المعلومات الجغرافية.
ورعى حفل افتتاح الندوة المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين. وألقى سعود بن سالم النوفلي مدير دائرة البيانات المكانية بالمديرية العامة للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية الكلمة الافتتاحية للندوة، وقال إنّه في ظل النمو المتزايد لقطاع المعلومات والتوجهات العالمية لتحسين الخدمات والبحث عن تخفيض الإنفاق وزيادة الموارد المالية للدول، يأتي انعقاد ندوة تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في السلطنة لنرسم معا ملامح الطريق نحو استراتيجية الاقتصاد المبني على المعرفة والمعلومات والخدمات المكانية.
وأوضح أنّ دور برنامج البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية تطور منذ تأسيسه حسب متطلبات كل مرحلة ويحرص برنامج البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية على تنفيذ كل أعماله وفق منهجية مؤسسية تضمن اتمام هذه الأعمال من خلال خطط مرحلية واضحة المعالم تتماشى مع استراتيجية البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.
وتستهدف أعمال الندوة التعرف والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب ومسارات التقدم  التقني والفني من خلال ما وصلت إليه التكنولوجيا  الحديثة عالميا، ومن خلال مشاركة هذه المعارف والتقنيات سيتيح ذلك للجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص وللشباب وخريجي  الجامعات في السلطنة، آفاقا جديدة للاستفادة من سياسة البيانات المفتوحة لبناء مشاريعهم التقنية الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من تقنيات المعلومات المكانية الجغرافية لتكامل الأنظمة مع بعضها البعض وإيجاد آلية مناسبة لتعزيز الموارد المالية للدولة من خلال الرسوم التي تستوفيها الجهات الحكومية على الخدمات والأنشطة الخدمية والعقارية المختلفة.
وقدّمت المديرية العامة للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ورقة عمل بعنوان "البنية الوطنية.. ما تم إنجازه"، تناولت الخدمات التي تقدمها البنية الوطنية وإطلاق خدمة متصفح الخريطة للمديرين التنفيذيين، ويأتي هذا المتصفح كأداة سهلة وسلسة في تصفح البيانات الجغرافية مع إمكانية عرض المؤشرات والأرقام التي تقدم نظرة عامة عن البيانات ونشاط المستخدمين بما يساهم في سهولة اتخاذ القرار.
وفي ورقة عمل بعنوان "مشروع استخدام الأراضي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في سلطنة عمان"، قدمتها وزارة الإسكان تم التعريف بنظام إدارة الأراضي الذي يقدم حلاً للمشاكل الأساسية المرتبطة بوزارة الإسكان فيما يتعلق بإدارة الأراضي وإدارتها.
من جانبها، قدمت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ورقة عمل بعنوان "الحلول الجغرافية في شركة مسقط لتوزيع الكهرباء".
وناقشت الندوة التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الجغرافية والخدمات التي توفرها اتفاقية الترخيص الحكومي الموحد لبرامج نظم المعلومات الجغرافية الموقعة مع شركة ESRI مع استعراض أحدث التقنيات التي تقدمها الشركة.

 

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