الثلاثاء, 17 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد مكتب "استشارية دول التعاون"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد مكتب "استشارية دول التعاون"

 

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أمس وفد مكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط برئاسة أحمد بن سعيد الحسني المدير العام للمكتب.

ورحّب معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بالوفد، منوهاً بدور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في توسيع قاعدة التشاور بين الدول الأعضاء، والقيام بدراسات للعديد من الموضوعات وفي مختلف المجالات بما يدعم مسيرة المجلس ويعزز العمل الخليجي المشترك. وأبدى معاليه استعداد مجلس الدولة للتعاون مع مكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بما يحقق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات وتطوير المهارات.

من جانبه، قدّم أحمد بن سعيد الحسني المدير العام لمكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نبذة عن  الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، مبيناً أنّها تأسست بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالكويت  في ديسمبر 1997م، وتتكون من 30 عضواً بواقع 5 أعضاء من كل دولة، وتختار سنوياً رئيساً لها من بين ممثلي الدولة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، وتناقش الموضوعات المحالة إليها من المجلس الأعلى. وقال إنّ مكتب شؤون الهيئة الاستشارية جهاز إداري يعاون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ويرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون، لافتاً إلى أن المكتب باشر مهامه رسمياً من مقره الدائم في مسقط اعتباراً من مطلع أكتوبر 2003.

حضر المقابلة المكرم الدكتور عصام بن علي الرواس والمكرم محمد بن يوسف الزرافي.

والتقى الوفد خلال زيارته للمجلس عبدالله بن صالح البريكي الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، وألطاف بنت عمر المرهون الأمينة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث، وعدد من مديري الدوائر والموظفين بالمجلس. وتمّ خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين مجلس الدولة ومكتب شؤون الهيئة الاستشارية في المجالات الفنية والتدريبية. وشاهد الوفد فيلما عن المجلس، كما قام بجولة تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 أبريل 2015

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس جامعة جولينان البولندية

المزيد

03 فبراير 2019

رئيس مجلس الدولة يستعرض آفاق التعاون مع مجلس اللوردات البريطاني

المزيد

02 ديسمبر 2015

رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدا ماليزيا

المزيد

28 مارس 2018

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الخارجية السوري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. غدا

المحليات - ثقافة

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المحليات - أخبار

المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة يستعرض تجربة السلطنة في الحوكمة وفق رؤية "عُمان 2040"

الاقتصاد - محلي

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

انفراجة في الأزمة القطرية المصرية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة