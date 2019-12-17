رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد مكتب "استشارية دول التعاون"

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أمس وفد مكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط برئاسة أحمد بن سعيد الحسني المدير العام للمكتب.

ورحّب معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بالوفد، منوهاً بدور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في توسيع قاعدة التشاور بين الدول الأعضاء، والقيام بدراسات للعديد من الموضوعات وفي مختلف المجالات بما يدعم مسيرة المجلس ويعزز العمل الخليجي المشترك. وأبدى معاليه استعداد مجلس الدولة للتعاون مع مكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بما يحقق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات وتطوير المهارات.

من جانبه، قدّم أحمد بن سعيد الحسني المدير العام لمكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نبذة عن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، مبيناً أنّها تأسست بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالكويت في ديسمبر 1997م، وتتكون من 30 عضواً بواقع 5 أعضاء من كل دولة، وتختار سنوياً رئيساً لها من بين ممثلي الدولة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، وتناقش الموضوعات المحالة إليها من المجلس الأعلى. وقال إنّ مكتب شؤون الهيئة الاستشارية جهاز إداري يعاون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ويرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون، لافتاً إلى أن المكتب باشر مهامه رسمياً من مقره الدائم في مسقط اعتباراً من مطلع أكتوبر 2003.

حضر المقابلة المكرم الدكتور عصام بن علي الرواس والمكرم محمد بن يوسف الزرافي.

والتقى الوفد خلال زيارته للمجلس عبدالله بن صالح البريكي الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، وألطاف بنت عمر المرهون الأمينة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث، وعدد من مديري الدوائر والموظفين بالمجلس. وتمّ خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين مجلس الدولة ومكتب شؤون الهيئة الاستشارية في المجالات الفنية والتدريبية. وشاهد الوفد فيلما عن المجلس، كما قام بجولة تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.