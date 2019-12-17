السلطنة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأبوظبي



مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة، ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بديوان المحاسبة خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وافتتح المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبمشاركة أكثر من 2000 مشارك يمثلون الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في الدول الموقعة على الاتفاقية بالإضافة إلى ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات المهنية. وقدّم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورقة عمل حول آلية الرقابة على شؤون الموظفين وعمليات التوظيف بالجهات المشمولة برقابته واستعراض تجربته العلمية والعملية، وذلك في الاجتماع المشترك الذي تم عقده على هامش المؤتمر بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وبين الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد بمشاركة المنظمات الدولية ذات العلاقة، والذي يهدف إلى استعراض وبحث مجالات التعاون والخبرات بين الطرفين في مكافحة الفساد وفي بناء الكفايات الوظيفية لمنتسبي الأجهزة.