الثلاثاء, 17 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

السلطنة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأبوظبي

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأبوظبي


مسقط - الرؤية
تشارك السلطنة، ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بديوان المحاسبة خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري.
وافتتح المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبمشاركة أكثر من 2000 مشارك يمثلون الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في الدول الموقعة على الاتفاقية بالإضافة إلى ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات المهنية. وقدّم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورقة عمل حول آلية الرقابة على شؤون الموظفين وعمليات التوظيف بالجهات المشمولة برقابته واستعراض تجربته العلمية والعملية، وذلك في الاجتماع المشترك الذي تم عقده على هامش المؤتمر بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وبين الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد بمشاركة المنظمات الدولية ذات العلاقة، والذي يهدف إلى استعراض وبحث مجالات التعاون والخبرات بين الطرفين في مكافحة الفساد وفي بناء الكفايات الوظيفية لمنتسبي الأجهزة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يونيو 2015

خبراء السلطنة يستعرضون تقرير فلسطين حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المزيد

29 أبريل 2015

استعراض تنفيذ السلطنة للفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المزيد

05 ديسمبر 2017

السلطنة تشارك في مؤتمر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمصر

المزيد

05 مارس 2017

"الرقابة المالية والإدارية" يستعد لاستعراض جهود السلطنة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. غدا

المحليات - ثقافة

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المحليات - أخبار

المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة يستعرض تجربة السلطنة في الحوكمة وفق رؤية "عُمان 2040"

الاقتصاد - محلي

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

انفراجة في الأزمة القطرية المصرية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة