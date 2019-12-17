استعراض وضع المخزون الغذائي في السلطنة

مسقط - العمانية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي أمس اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي.

وتمّ خلال الاجتماع استعراض ما تمّ تنفيذه من قرارات الاجتماعات السابقة للمجلس ومناقشة عدد من البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال أبرزها الموقف المالي للهيئة ووضع المخزون الغذائي إضافة إلى المواضيع الإدارية بالهيئة ومواضيع الأمن الغذائي. كما تمّت مناقشة محاضر اجتماعات لجنة المناقصات الداخلية ومحاضر اجتماعات لجنة التدقيق واتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.