"ديم" تطرح مناقصة دولية لدراسات مشروع تخزين واسترداد المياه

مسقط - الرؤية

طرحت الهيئة العامة للمياه "ديم" مناقصة دولية لاستكمال الدراسات الاستشارية التفصيلية لمشروع تخزين واسترداد المياه من الخزانات للمواقع التي تم تحديدها في المرحلة الأولى للمشروع باعتبارها الأكثر ملاءمة. ويعتبر المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تساعد على استغلال المياه المنتجة من محطات التحلية بطريقة أفضل ويسهم في تحقيق الأمن المائي لاسيما في حالات الطوارئ.

وسيقدم النظام حلولا فعالة بتكلفة منخفضة لتلبية الطلب المتنامي على المياه في السلطنة، حيث سيجري تخزين المياه في الفترات التي يقل فيها الاستهلاك ومن ثم استخدامها في حالات ذروة الطلب على المياه والطوارئ. وتتمثل الجدوى الاقتصادية من النظام في تخزين المياه في باطن الأرض عوضاً عن بناء خزانات مياه ضخمة فوق سطح الأرض.

وانتهت الهيئة خلال العام الماضي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من دراسة جدوى اقتصادية وفنية لتنفيذ مشروع تخزين واسترداد المياه من الخزانات الجوفية (ASR) في السلطنة وخلصت الدراسة إلى مؤشرات إيجابية لتنفيذ المشروع، وتم تحديد حوالي 14 موقعا ملائما لتنفيذ المشروع في عدد من ولايات السلطنة، منها أربعة مواقع أكثر ملاءمة وهي: الخوض بولاية السيب وولاية أدم وحوض رمال الشرقية ووادي أبو كربة بولاية ضنك. وقد تمَّ طرح مناقصة دولية لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في مثل هذه المشاريع، ويتضمن نطاق العمل في المناقصة إجراء الدراسات التفصيلية للمواقع الأربعة الأكثر تشجيعاً مع ما يصاحب المشروع من عمليات حفر استكشافية وتحاليل جيولوجية وهيدروجيولوجية وتنفيذ مشروع تجريبي مصغر لأحد تلك المواقع.