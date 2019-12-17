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دفع الفواتير.. خدمة جديدة عبر منصة "ثواني"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

دفع الفواتير.. خدمة جديدة عبر منصة "ثواني"



مسقط – الرؤية
أطلقت منصة ثواني خدمة دفع الفواتير عبر تطبيقها، في سبق استثنائي من حيث تجربة المستخدم في السهولة والسرعة، وسيتمكن المستخدم من دفع فواتير الكهرباء والماء، وتعبئة رصيد الاشتراكات مسبقة الدفع، ودفع رسوم المدارس ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، مع تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الانتفاع من الخدمة وتسديد رسوم التأمينات الاجتماعية لهيئة التأمينات الاجتماعية.
وقال المهندس ماجد العامري الرئيس التنفيذي لشركة ثواني: نسعى للتوسع وضم أكبر عدد من مزودي الخدمات ليحظى مستخدمو التطبيق بالفائدة، وأن يكون التطبيق مظلة تندرج تحتها منظومة مدفوعات متنوعة.  ويتيح التحديث الجديد ميزة حفظ رقم الحساب والتسديد الآلي للفواتير في اليوم والوقت الذي يحدده المستخدم مسبقاً.
وقد تأسست شركة ثواني للتقنيات في مارس 2016، كشركة عمانية متخصصة في توفير حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة من خلال استخدام الهواتف الذكية وغيرها من القنوات الإلكترونية. وتطبيق ثواني مجاني ويسهل على المستخدمين والتجار إجراء عمليات الدفع وقبول المعاملات المالية عن طريق استخدام الهاتف الذكي. وتتعامل ثواني مع أمن المعلومات بشكل جدي للغاية، حيث طورت نظامها تلبية لمتطلبات السوق المحلية وللتوافق مع الضوابط التنظيمية والأمنية المحلية والعالمية مثل معيار أمن البطاقات PCI DSS.

 

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