ورشة للصحة والسلامة المهنية في "العمانية للغاز المسال"

صور- الرؤية

نظمت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ورشة عمل خاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة في مصنعها بولاية صور استهدفت الرؤساء التنفيذيين للشركات المتعاقدة معها لمواصلة تعزيز التواصل معهم.

وأتاحت الورشة الفرصة لفهم ثقافة الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تتبعها الشركة والعمل على تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجهها. وشهدت الورشة مشاركة 60 من أعضاء الفريق الإداري بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والرؤساء التنفيذيين للشركات المتعاقدة معها إضافة إلى ممثلين من مختلف الجهات، وتؤكد الورشة حرص الشركة وجهودها في غرس ثقافة السلامة التي يتبناها موظفوها لإدارة عملياتها في إسالة الغاز الطبيعي وتصديره بطريقة آمنة وموثوق بها.

وقال حارب بن عبد الله الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: حققنا أكثر من 34 مليون ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت، وهذا الإنجاز بحد ذاته يدعونا للفخر، لأنه يأتي في فترة زمنية نواصل فيها تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والمدنية.

وتعد الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال المتعاقدين معها جزءًا لا يتجزأ من أعمالها ومساهماً رئيسياً في تحقيقها أرقاماً قياسية عالية في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة على مدى السنوات الماضية.