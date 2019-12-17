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لابتكار تطبيقات برمجية متطورة

فتح باب التسجيل في "هاكثون التأمينات الاجتماعية" اليوم

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

فتح باب التسجيل في "هاكثون التأمينات الاجتماعية" اليوم


مسقط - الرؤية
تنظم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية "هاكثون التأمينات" (PASITHON) في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2020 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، ويجمع المختصين بمجال تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات بهدف إنشاء تطبيقات برمجية قابلة للاستخدام، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها التأمينات الاجتماعية من خلال الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويبدأ التسجيل اليوم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، بشروطها، منها أن يكون التسجيل للعمانيين فقط من كلا الجنسين، وأن يكون المشاركون من فئة الطلبة، والباحثين عن عمل، والمبتكرين، ورواد الأعمال الطموحين، وجميع الأفراد المهتمين بمجالات إنترنت الأشياء (Internet of Things)، والمستشعرات والحلول والتطبيقات الذكية، وتطوير صفحات الإنترنت.
وتعتمد فكرة المسابقة على اختيار 125 من المطورين والمصممين ورواد الأعمال ومديري المشروعات، ويجري التسجيل على شكل مجموعات ستعمل على مدار 3 أيام متواصلة لإيجاد الأفكار في مجال تطبيقات الهواتف الذكية أو شبكة الإنترنت، ولحل التحديات في المجال التأميني بحلول ذكية وإبداعية.
وتعقد الفرق المشاركة العديد من حلقات العصف الذهني للخروج بحلول وأفكار تخدم العاملين والمستفيدين في القطاع التأميني؛ وسيتضمن البرنامج عروضًا تقديمية لطرح هذه الأفكار ومناقشتها وتقييمها من قبل اللجنة المحكمة، التي ستعلن عن 3 فائزين بالمراكز الأولى؛ وجوائز 3 آلاف ريال للمركز الأول و2000 ريال للثاني وألف ريال للثالث.

 

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