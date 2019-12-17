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مذكرة تفاهم بين بلدية مسقط و"النقل البحري"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين بلدية مسقط و"النقل البحري"

مسقط – الرؤية

وقعت بلدية مسقط مُمثلة بالمديرية العامة لتطوير الخدمات مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية للنقل البحري لتركيب معدات رياضية في مواقع متعددة بشواطئ محافظة مسقط.

وتأتي الاتفاقية حرصًا من بلدية مسقط على تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص فيما من شأنه الإسهام في دعم وتعزيز الخدمات والمشاريع التنموية، والاهتمام بالمبادرات التي تقدم خدمة مضافة للمجتمع.

وتبذل دائرة الشراكة الخدمية بالمديرية العامة لتطوير الخدمات في بلدية مسقط جهودها في نطاق اختصاصاتها القائمة على إيجاد أفضل الممارسات نحو تطوير الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وإيجاد منظومة تعاونية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الخدمات والمرافق العامة.

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