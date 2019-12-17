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آلاف الثقوب الغريبة قبالة ساحل كاليفورنيا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 01:00 ص بتوقيت مسقط

آلاف الثقوب الغريبة قبالة ساحل كاليفورنيا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اكتشف العلماء الآلاف من الثقوب الغامضة في قاع البحر قبالة ساحل كاليفورنيا.

وأجرى باحثون من معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية (MBARI) مسحًا لقاع البحار العميقة قبالة "بيج سور" عندما اكتشفوا الثقوب الغريبة. ويبلغ متوسط ​​الثقوب الأكبر، حوالي 600 قدم وعرضها 16 قدمًا.

كما تم اكتشاف الآلاف من الثقوب الصغيرة، والمعروفة باسم المنخفضات الصغرى؛ حيث اكتشف الباحثون حوالي 15000 منخفض مصغر، والتي يبلغ متوسط ​​عرضها 11 قدمًا وعمقها 3 أقدام.

أوضح الباحثون أنهم لم يعثروا على دليل قاطع يفسر وجود هذه الثقوب فلا يوجد علامة على وجود غاز أو سائل في قاع البحر في الماضي القريب. وظهرت علامات تآكل حديثة على المنخفضات الصغرى.

ويحرص العلماء على فهم كيف تشكلت الثقوب في قاع البحر لأن المنطقة التي عثر عليها فيها هي موقع مقترح لبناء مزرعة رياح، ولا زالت الأبحاث مستمرة.

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