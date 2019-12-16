السلطنة تستضيف الجلسة التشاورية للشبكة العربية لإدارة الموارد المائية

مسقط - الرؤية

عقدت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مُمثلة بالأمانة العامة للشبكة العربية لإدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وبالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للدول العربية في القاهرة أمس الإثنين، الجلسة التشاورية الخاصة بأعمال وخطط الشبكة للفترة القادمة، بحضور مُمثلين من منظمة اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لوزارة التربية والتعليم ومؤسسي وأعضاء الشبكة العربية من دول وهيئات ومنظمات من داخل السلطنة وخارجها.

وألقى الدكتور عبدالعزيز بن علي بن محمد المشيخي، مدير عام إدارة موارد المياه، في بداية الجلسة، كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الجلسة والتي تأتي وفقاً للنظام الأساسي للشبكة العربية لإدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة، كما إنها تعتبر فرصة مناسبة للتباحث والتشاور في خطط وأعمال الشبكة للفترة القادمة (2020-2022).

واشتملت أعمال اليوم الأول من الجلسة التشاورية مناقشة عدة محاور أبرزها الإستراتيجيات الإقليمية والبرنامج الهيدرولوجي (إستراتيجية الأمن المائي في دول مجلس التعاون الخليجي)، إضافة إلى خطة عمل الشبكة (الرؤية العامة والتحديات، الإجراءات التنفيذية)، كذلك سبل تفعيل الشبكة في الدول العربية وتحسين الروابط مع الشبكة الدولية والشبكات الإقليمية.