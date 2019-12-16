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في نسختها الثالثة

تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بديوان البلاط السلطاني

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:43 م بتوقيت مسقط

تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بديوان البلاط السلطاني

 

 

الرؤية - عبدالعزيز الزدجالي  

نظم ديوان البلاط السلطاني مؤخرا حفل تكريم للفائزين في مسابقة القرآن الكريم لموظفي ومتقاعدي ديوان البلاط السلطاني وعائلاتهم، تحت رعاية حمود بن علي بن سيف العيسري مساعد أمين عام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.

بدأ الحفل بتقديم آيات عطرة من الذكر الكريم، بعدها ألقى خالد بن سليمان الشبيبي، مدير دائرة الرعاية الاجتماعية بديوان البلاط السلطاني كلمة الحفل، رحَّب من خلالها براعي الحفل والحضور.

وقال الشبيبي، إن نظام المسابقة الخاص بالشريحة الأولى توزع كالآتي، المستوى الأول يتوجب عليهم حفظ ٢٠ جزءًا ثم المستوى الثاني ويجب عليهم حفظ ١٠ أجزاء ثم المستوى الثالث ويشترط حفظ ٥ أأأجزاء بالإضافة إلى المجيدين بالشريحة الأولى.

وأضاف الشيبي أنه فيما يخص الشريحة الثانية والتي تعنى بأفراد العائلة فقد شمل المستوى الأول حفظ ٥ أجزاء أما المستوى الثاني فتطلب حفظ جزءين بالإضافة إلى المجيدين من الشريحة الثانية. 

 

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