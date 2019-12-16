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انطلاق أعمال الحلقة التدريبية للموجات فوق الصوتية بمحافظة ظفار

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:42 م بتوقيت مسقط

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ظفار - الرؤية

انطلقت بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، أمس أعمال الحلقة التدريبية، الأولى حول تقنية جهاز الموجات فوق الصوتية، والتي احتضنتها قاعة التدريب بالمستشفى، وتستمر لخمسة أيام .

 يشارك في الحلقة التدريبية الطبيبات المشرفات على الحوامل بمراكز الرعاية الصحية الأولية بولايات المحافظة، وتشرف على الحلقة كل من د. أسماء بنت محمد العجيلي، أخصائية أمراض نساء وولادة، ود.خديجة بنت محسن آل حفيظ طبيب عام قسم النساء والولادة، حيث تلقتا تدريبا وطنيا، ودوليا على مدار سنتين .

 وتهدف الحلقة التدريبية الأولى لجهاز الموجات فوق الصوتية إلى توفير تدريب نوعي مبني على الأسس العلمية الحديثة، مع توفير تدريب عملي، وتصحيح للمفاهيم المتعلقة باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية لطب الحوامل لأهمية ذلك في توفير الرعاية الصحية المناسبة للحوامل والتقليل من المضاعفات وتجنبها.

 

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