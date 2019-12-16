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تنظمه الهجانة السلطانية

انطلاق المحطة التاسعة من المهرجان السنوي للهجن بولاية بركاء.. اليوم

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:35 م بتوقيت مسقط

صورة أرشيفية2
صورة أرشيفية3

 

 

مسقط - الرؤية

يشهد مضمار الهجانة السلطانية، بالفليج، ولاية بركاء، اليوم الثلاثاء، انطلاق المحطة التاسعة من المهرجان السنوي لسباقات الهجن، الأهلية للموسم السابع عشر، الذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، ويستمر لمدة 3 أيام.

ويتنافس أصحاب الهجن في 45 شوطًا لمختلف الفئات، وقد خصصت بعض أشواط السباق للتأهيل للمشاركة في السباق الختامي لكأس جلالة السلطان لسباقات الهجن 2020م.

ويقام اليوم 19 شوطًا لفئة الحجائج لمسافة 3 كيلومترات، خصصت 13 شوطًا منها للبكار ستتأهل منها إلى السباق الختامي النوق الفائزة بالمركز الأول والثاني من الشوط الأول إلى الشوط الثامن، وتتأهل النوق الفائزة بالمركز الأول فقط من الشوط التاسع إلى الشوط الحادي عشر، كما خصصت في نفس اليوم أيضا 6 أشواط للجعدان لمسافة 3 كيلومترات.

وخصص السباق 13 شوطاً يوم الأربعاء، منها 11 لفئة اللقايا لمسافة 4 كيلومترات، منها 8 أشواط للبكار ستتأهل منها إلى السباق الختامي النوق الفائزة بالمركز الأول والثاني والثالث والرابع من الشوط الأول، كما تتأهل النوق الفائزة بالمركز الأول والثاني والثالث من الشوط الثاني، وتتأهل النوق الفائزة بالمركز الأول والثاني من الشوط الرابع إلى الشوط السابع، كما خصصت 3 أشواط للجعدان لمسافة 4 كيلومترات، وشوطان لركض العرضة الطويل لمسافة 2 كيلومتر لفئات الثنايا والحول، وستتأهل النوق الفائزة بركض العرضة من المركز الأول إلى العاشر.

ويتضمن يوم الخميس إقامة 13 شوطا خصصت 6 أشواط منها لفئة الجذاع مقسمة إلى 4 أشواط للأبكار، وتتأهل فيها النوق الفائزة في الشوط الأول من المركز الأول وحتى المركز السادس، وفي الشوط الثاني من المركز الأول إلى المركز الرابع، وفي الشوط الثالث من المركز الأول حتى المركز الثالث، كما سيقام شوطان لفئة اللقايا جعدان لمسافة 5 كم.

وفي فئة الثنايا تقام 3 أشواط منها شوطان للبكار تتأهل فيها النوق في الشوط الأول من المركز الأول إلى الثامن، وفي الشوط الثاني تتأهل النوق من المركز الأول إلى السابع، كما سيكون هناك شوط واحد للجعدان لمسافة 6 كيلومترات، وفي فئة الحول تنظم 3 أشواط، إضافةً إلى شوط واحد للزمول لمسافة 6 كيلومترات، حيث تتأهل النوق في الشوط الأول والثاني المخصصين لفئة الحول من المركز الأول وحتى المركز العاشر، وفي الشوط الثالث للحول تتأهل النوق من المركز الأول وحتى المركز الخامس.

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