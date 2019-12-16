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محاضرة مرورية توعوية لسائقي حافلات طلاب المدارس بصحار

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

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صحار- الرؤية

نظمت لجنة السلامة المرورية بولاية صحار، محاضرة توعوية لسائقي حافلات المدارس، بمدرسة أم سليم للتعليم الأساسي وذلك تحت رعاية نائب والي صحار، الشيخ بدر بن ناصر بن منصور الفارسي، وبحضور عدد من المسؤولين، وبمشاركة 60 سائق حافلة.

وألقي المحاضرة الوكيل راشد بن سيف الربخي، من إدارة المرور بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، تحدث من خلالها عن الواجبات التي يجب علي سائق الحافلة اتباعها لسلامة الطلبة والطالبات المدارس، وما هي أهم الإشكالات التي تحدث للطلبة في الحافلات.

تخلل الحفل تدشين شعار لجنة السلامة المرورية بولاية صحار وإلقاء قصيدة معبرة، ليختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركين.

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