اختتام منافسات أولمبياد الظاهرة السادس للروبوت

عبري - ناصر العبري

اختتمت منافسات أولمبياد الظاهرة السادس للروبوت بالمجمع الرياضي بعبري، الخميس الماضي.

واستهدفت الأولمبياد طلاب المحافظة من الصفوف 5 - 11 في أربع مسابقات مختلفه يتأهل في كل مسابقة ٦ فرق للجولة النهائية في شهر فبراير، وهي كالتالي: روبوت تحدي الكرات لطلبة الصفوف (5-10)-روبوت السومو لطلبة الصفوف (5-10) روبوت تتبع الخط لطلبة الصفوف (5-7)- روبوت تحدي عمان لطلبة الصفوف (5-11).

وتنطلق الجولة النهائية في الفترة من (11-12) فبراير بعدها سيتأهل فريق واحد من كل مسابقة للمنافسة على مستوى السلطنة.