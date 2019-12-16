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اختتام منافسات أولمبياد الظاهرة السادس للروبوت

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

اختتام منافسات أولمبياد الظاهرة السادس للروبوت

 

   عبري -   ناصر العبري

اختتمت منافسات أولمبياد الظاهرة السادس للروبوت بالمجمع الرياضي بعبري، الخميس الماضي.

واستهدفت الأولمبياد طلاب المحافظة من الصفوف 5 - 11 في أربع مسابقات مختلفه يتأهل في كل مسابقة ٦ فرق للجولة النهائية في شهر فبراير، وهي كالتالي: روبوت تحدي الكرات لطلبة الصفوف (5-10)-روبوت السومو لطلبة الصفوف (5-10) روبوت تتبع الخط لطلبة الصفوف (5-7)- روبوت تحدي عمان لطلبة الصفوف (5-11).

 

وتنطلق الجولة النهائية في الفترة من (11-12) فبراير بعدها سيتأهل فريق واحد من كل مسابقة للمنافسة على مستوى السلطنة.

 

 

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