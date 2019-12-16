جامعة السلطان قابوس تحتفل بـ"يوم الخريج السادس".. غداً

مسقط – الرؤية

تنظّم جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم شؤون الخرّيجين بمركز التوجيه الوظيفي احتفالية يوم الخرّيج السادس تحت شعار "بكم نفتخر"، وذلك مساء يوم غد الأربعاء بساحة برج الجامعة تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة.

وتهدف الفعالية التي ستستضيف هذا العام خرّيجي الجامعة من دفعتي (2005م السادسة عشرة) و(2006م السابعة عشرة) إلى تعزيز روح انتماء الخريجين للجامعة وضمان استمرارية التواصل، كذلك إتاحة الفرصة للخريجين بالالتقاء بعد مرور سنوات من التخرج في جو أخوي وأسري يستعيد فيه الخريج ذكريات الدراسة.

ويرعى الاحتفالية هذا العام بنك مسقط، ويمكن لخريجي الدفعات المستهدفة التسجيل عبر الدخول إلى الصفحة الإلكترونية للجامعة كما أنّ الفعالية تنظم للمرة السادسة حيث استضافت الجامعة خلال السنوات الماضية خريجي الجامعة من الدفعات الأولى، مما يؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه الجامعة لأبنائها الخرّيجين واعتزازاً بجهودهم في خدمة هذا الوطن الغالي.