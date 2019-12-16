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في الاجتماع الدوري الرابع لمجلس الإدارة

تقييم الموقف المالي لهيئة التعدين عن العام الجاري

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:28 م بتوقيت مسقط

تقييم الموقف المالي لهيئة التعدين عن العام الجاري

 

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين الاجتماع الدوري الرابع للعام 2019، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة، بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة.

وناقشَ الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها؛ واستعرض الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات التي اتُّخذت، كما استعرض المجلس التقرير ربع السنوي للربع الثالث والموقف المالي للهيئة عن العام 2019. واطلع المجلس على مؤشرات قياس الأداء للأهداف الإستراتيجية لقطاع التعدين، وكذلك المستهدفات للعام 2020.

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