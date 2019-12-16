اتفاقية لإنشاء مصنع للمنسوجات في المنطقة الحرة بصلالة

مسقط - العمانية

وقَّعت المنطقة الحرة بصلالة، أمس، اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع مجموعة "إس.في بيتي" لإقامة مصنع للمنسوجات على مساحة 100 ألف متر مربع بأرض المنطقة الحرة بصلالة، بقيمة استثمارية تقدر بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي؛ وذلك بحضور معالي أحمد بن ناصر المحرزي رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بصلالة.

وقَّع الاتفاقية من جانب المنطقة الحرة بصلالة علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة، ومن جانب مجموعة "إس.في بيتي" شيراج بيتي ممثلا للمجموعة المستثمرة.

وقال علي بن محمد تبوك: إنَّ المنطقة الحرة تتخذ إجراءات طموحة لتوطين استثمارات حيوية ذات نشاط تصديري تعود بمنافع تنموية على الاقتصاد الوطني، تماشيا مع سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل ودعم المنتجات غير النفطية، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة ستعمل على تطوير منصة أعمال توفر حلولا متكاملة لتطوير وزيادة الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية والملبوسات واستقطاب الصناعات المساندة لقيام محطة متكاملة.

وأضاف تبوك أنَّ مصنع المنسوجات بالمنطقة الحرة بصلالة سيوفر 2500 فرصة عمل للمواطنين؛ ويهدف إلى تصدير 100% من منتجات المنسوجات المصنعة بالمنطقة الحرة بصلالة إلى الأسواق الآسيوية والأمريكية؛ ومن المتوقع أن يوفر المصنع فرصا للأعمال التجارية المحلية والأعمال الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أوضح شيراج بيتي ممثل مجموعة إس.في بيتي، أنَّ مشروع صناعة المنسوجات بالمنطقة الحرة بصلالة يستفيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحظى به السلطنة، إلى جانب موقعها الإستراتيجي كونها تتوسط طرق التجارة العالمية.