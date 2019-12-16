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ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار

لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين والسعوديين في الرياض

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:21 م بتوقيت مسقط

لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين والسعوديين في الرياض

 

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، أمس، في العاصمة السعودية الرياض، جولة اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين، ونظرائهم من الجانب السعودي، في ثاني أيام ملتقى الاستثمار السعودي العماني، الذي تنظمه "إثراء" في إطار حملة "استثمر في عمان"، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، والصندوق الاحتياطي العام للدولة.

وبحثتْ اللقاءات سبل تعزيز التعاون التجاري في ظل العلاقات الثنائية؛ والمتمثلة في: الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة التي تتيح حرية انتقال الأفراد والسلع والخدمات بين دول مجلس التعاون، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة للأفراد والمؤسسات؛ إضافة للخطوة التي اتخذتها حكومة البلدين والمتمثلة في إنشاء المنفذ البري المباشر الذي يربط البلدين بطول إجمالي يبلغ أكثر من 680 كيلومترا، ومن المتوقع افتتاحه  قريبا ليسهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين؛ وذلك باختصاره ما يزيد على 800 كيلومتر، كما سيفتح المنفذ المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورا بالطرق البرية في السلطنة، وصولا إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية للعالم.

وعلى هامش فعاليات الملتقى، استقبل معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، عددا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين؛ ومنهم: مشعل بن إبراهيم بن عميرة الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لشركة الراجحي للاستثمار، وسمو الأمير تركي الفرحان آل سعود؛ لبحث سبل التعاون الاستثماري، وتوجيه الدعوة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ للاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

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