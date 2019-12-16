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"التقنية والاتصالات" تشيد بتعاون المؤسسات الحكومية في تفعيل "تم"

28% زيادة في معاملات التصديق الإلكتروني إلى 7.52 مليون معاملة بالنصف الأول

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

28% زيادة في معاملات التصديق الإلكتروني إلى 7.52 مليون معاملة بالنصف الأول

 

مسقط - الرؤية

شَهِد النصف الأول من العام الجاري تزايدًا ملحوظًا في عدد المعاملات التي تستخدم التصديق الإلكتروني "تم" عبر الهاتف النقال؛ حيث تمَّ تسجيل 1,983,290 معاملة بزيادة عن نفس الفترة من النصف الأول في 2018، والتي كانت قد بلغت 1,014,492 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات خدمة "تم" عبر البطاقة الشخصية في النصف الأول من العام الماضي 4,370,062 معاملة، مقارنة بـ5,535,800 معاملة في النصف الأول من العام الجاري؛ وبلغ إجمالي المعاملات التي استخدمت التصديق الإلكتروني في النصف الأول من العام الجاري 7,519,090 معاملة، بنسبة زيادة 28% عن تعاملات العام 2018.

وبحسب بيانات وزارة التقنية والاتصالات، فإنَّ المركز الوطني للتصديق الإلكتروني أصدر منذ تأسيسه عام 2013 أكثر من 8.7 مليون هوية رقمية للمواطنين والمقيمين تم من خلالها إجراء 19.5 مليون معاملة إلكترونية، كما تم إجراء أكثر من 2.8 مليون معاملة عبر الهاتف النقال خلال الفترة 2013-2019م. وتشير الإحصائيات إلى قيام 80% من المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد التصديق الإلكتروني كشرط أساسي لطلب بعض خدماتها، كما تم دمج 36 جهة حكومية بخاصية التصديق الإلكتروني.

وتصدَّرتْ بعض المؤسسات قائمة المؤسسات الأكثر استخداماً للتصديق الإلكتروني بواسطة البطاقة الشخصية لإنهاء الخدمات المقدمة فيها في النصف الأول من العام 2019؛ وهي: وزارة القوى العاملة ممثلة في الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وخدمات المواطنين وخدمات أصحاب العمل، وخدمات القوى العاملة والشكاوى والبلاغات بعدد معاملات بلغت 2,150,355، يليها صندوق الرفد (النظام المستخدم في مكاتب سند) ممثلًا في الخدمات الحكومية المقدمة من قِبل المؤسسات الحكومية والتي يُمكن تقديمها عن طريق مكاتب سند بعدد معاملات تصل إلى 868,996، ثم شرطة عمان السلطانية؛ الإدارة العامة للجمارك ممثلة في نظام بيان بعدد معاملات وصل إلى 760,056، وبعدها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في "استثمر بسهولة" يشمل خدمات بدء العمل التجاري، وإدارة العمل التجاري، ومعلومات العمل التجاري، وإغلاق العمل التجاري، وخدمات تكميلية، وطلب تصريح استقدام قوى عاملة أجنبية بعدد معاملات وصل إلى 654,536، تليها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة في نظام إنجاز الذي يشمل الخدمات الفنية والخدمات المائية والخدمات الصحية ووصلت عدد المعاملات فيه إلى 176,716 معاملة.

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