مشروع اللقحات البيطرية يستهدف توطين تكنولوجيا الإنتاج في السلطنة

مسقط - الرؤية

اجتمعتْ اللجنة التأسيسية لمشروع اللقحات البيطرية، أمس، بحضور ممثلي الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات التابعة والشقيقة والإدارة التنفيذية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي.

ويُنفذ المشروع بالشراكة بين الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وسيفتح المجال خلال مرحلة لاحقة أمام القطاع الخاص العربي الراغب في الاستثمار في المشروع الذي يخدم منطقة الخليج العربي وكافة الدول العربية.

وقال سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة التأسيسية للمشروع، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، إنَّ فكرة مشروع اللقاحات البيطرية تتمثل في إنشاء مصنع لتعبئة وإنتاج اللقاحات البيطرية، على مرحلتين؛ الأولى: تعبئة اللقاحات البيطرية في عبوات معقمة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة لمدة 5 سنوات من عمر المشروع. وتتمثل المرحلة الثانية في إنتاج المضادات وتعبئة اللقاحات البيطرية داخل المشروع، وسيجري ذلك على ضوء نجاح وتسويق منتجات المرحلة الأولى خلال الفترة الزمنية المُقدرة لها، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 20 مليون ريال عماني.

وأشار سعادة محمد بن عبيد المزروعي رئيس مجلس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إلى أنَّ المشروع الذي بادرت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في تأسيسه بالتنسيق مع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، يعد الأول من نوعه من حيث الحجم والنوع في المنطقة، ويهدف إلى توطين التقانات والتكولوجيا وإنتاج لقاحات ذات فعالية تتناسب مع مسببات الأمراض الموجودة بالمنطقة العربية.

وقال المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمارالغذائي القابضة: إنَّ المشروع يهدف للمساهمة في تلبية حاجة الدول العربية من بعض اللقاحات الهامة والأكثر استخداما؛ مثل: لقاحات الحمى القلاعية في الماشية وإنفلونزا الطيور والنيوكاسل في الدواجن، ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 144 مليون جرعة عند الطاقة القصوى في السنة العاشرة من عمر المشروع.