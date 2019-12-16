"سوق مسقط" تعتمد 29 شركة متوافقة مع الشريعة

مسقط - الرؤية

اعتمدتْ سوق مسقط للأوراق المالية، أمس، قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2019. وتضمنت قائمة الشركات 29 شركة مساهمة عامة توافقت أعمالها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية حسب القواعد الشرعية المُقرَّة من هيئة المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية (AAOIFI).

وضمت القائمة شركات: الأنوار لبلاط السيراميك، والجزيرة للخدمات، والمدينة تكافل، والمها للسيراميك، وبنك العز الإسلامي، وبنك نزوى، وكلية مجان، وصناعة الكابلات العمانية، وأسمنت عمان، والمطاحن العمانية، والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو)، وشل العمانية للتسويق، والصفاء للأغذية، وصلالة لخدمات الموانئ، وتكافل عمان للتأمين.

وشملتْ القائمة شركات: صناعة قرطاسية الكمبيوتر، وصناعة مواد البناء، وظفار للمرطبات والمواد الغذائية، وظفار للصناعات السمكية والغذائية، والخليجية لإنتاج الفطر، والخليجية الدولية للكيماويات، والكامل للطاقة، ومصانع مسقط للخيوط، والوطنية لصناعة البسكويت، والكروم العمانية، والعمانية الدولية للتسويق، والعمانية التعليمية، والعمانية للتغليف، وضيافة الصحراء.

يُشار إلى أنَّ قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة تُراجَع كل ثلاثة أشهر بإضافة الشركات الملتزمة بالمعايير، وحذف الشركات التي تفقد أهليتها. أما بالنسبة لعينة المؤشر الشرعي -والتي تضم أفضل 15 شركة متوافقة مع المعايير الشرعية لسنة مالية كاملة- فلا تتأثر بهذا الإفصاح.