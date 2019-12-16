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جناح خاص لـ"الحسن الهندسية" في قمة الطاقة المستدامة

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:08 م بتوقيت مسقط

جناح خاص لـ"الحسن الهندسية" في قمة الطاقة المستدامة

 

 

مسقط – الرؤية

 

شاركت مجموعة "الحسن الهندسية ش.م.م" في قمة عُمان الثانية للطاقة المستدامة والتكنولوجيا لعام 2019. وأظهرت مجموعة شركات الحسن قدراتها، ومهاراتها، وخبراتها في قطاع الطاقة المتجددة الآخذ في التوسع والمستشرف للمستقبل كما عرضت حافظتها المتنامية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع شركائها الدوليين.

وقدّم خبراء من شركة الحسن ش.م.م وشركائها عرضًا تقديميًا حول ديناميات استخدام الطاقة الشمسية وأهميتها للسلطنة، وذلك في اليوم الأول من المؤتمر الذي حضره كبار ممثلي الشركات ذات الصلة في هذا القطاع. وحضر عباس جمال، الرئيس التنفيذي للتصنيع والتجارة، وعلي مقبول، مدير شؤون التشغيل، بهدف الترحيب بممثلي شركات القطاع.

وأقامت شركة الحسن جناحًا في المعرض واستقبلت فيه الزوار من مختلف المؤسسات وقدمت عروضًا لمنتجاتها وخدماتها. واهتم ممثلو شركة الحسن لتصنيع المفاتيح الكهربائية، وشركة التكنولوجيا العالية للخدمات والتجهيزات ش.م.م، وشركة الحسن للكهرباء ش.م.م بالرد على استفسارات زوار الجناح.

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