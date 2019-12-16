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حملة للتبرع بالدم في "عمان للسياحة"

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

حملة للتبرع بالدم في "عمان للسياحة"

مسقط - الرؤية

نظمت كلية عمان للسياحة حملة للتبرع بالدم تحت شعار "معًا من أجل مجتمع واعٍ" بالتعاون مع بنك الدم المركزي؛ وذلك في إطار ممارستها لمسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز جهودها المبذولة في غرس ثقافة التطوع والعطاء للمجتمع. وأقيمت الفعالية في قاعة المناسبات بالمبنى الرئيسي وشهدت مشاركة أكثر من 90 متبرعًا من الطلبة والجهاز الإداري والتدريسي، إلى جانب عدد من أفراد المجتمع الذين رغبوا في المشاركة لدعم هذه المبادرة المجتمعية.

وقالت سريا الإسماعيلية، القائمة بأعمال مديرة التسويق في كلية عمان للسياحة: نؤمن بأن الأنشطة الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من دورنا كمؤسسة تعليمية تساهم في رفد المجتمع بأفضل الكفاءات الشبابية في قطاع السياحة، لذلك نسعى باستمرار لتنظيم مثل هذه الحملات ذات البُعد الاجتماعي بمختلف أشكاله. وقد هدفت حملة التبرع بالدم إلى غرس ثقافة العطاء في المجتمع، إلى جانب التوعية بالحاجة الكبيرة من قبل مختلف مؤسسات الرعاية الصحية لجميع فصائل الدم. كما يأتي تنظيم حملة التبرع بالدم ضمن قيم ومبادئ الكلية في تعزيز التعاون والعمل ضمن فريق وممارستها في مختلف الأنشطة التي تنظمها الكلية.

وأشرف على المبادرة قسم التسويق وشارك في تنظيمها وإدارتها أعضاء نادي التسويق. وقدمت المبادرة للطلبة الفرصة لممارسة وتطبيق المعرفة النظرية المكتسبة من مختلف البرامج الدراسية والدورات التي تقدمها الكلية.

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