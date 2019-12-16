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فرع جديد للبنك الأهلي في بركاء

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

فرع جديد للبنك الأهلي في بركاء

بركاء - الرؤية

احتفلَ البنكُ الأهلي بافتتاح فرعه الجديد في ولاية بركاء، بمحافظة جنوب الباطنة، تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الإدارة العليا، وجمع من عملاء البنك.

ويأتي افتتاح فرع بركاء الجديد في إطار التزام البنك الأهلي بتوسيع شبكة فروعه، وتقريب خدماته المصرفية لعملائه في مختلف أنحاء السلطنة، وتوفير أعلى مستويات الراحة والتسهيلات المصرفية المحسَّنة لعملاء البنك في ولاية بركاء والمناطق المجاورة لها.

وقال منير البلوشي مساعد المدير العام رئيس الفروع بالبنك الأهلي: يأتي افتتاح الفرع الجديد استكمالا لنهج البنك في تعزيز تواجده بالقرب من عملائه. ويعد هذا الفرع من الفروع المتميزة ويخدم العديد من العملاء في ولاية بركاء والمناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أنَّ هذا التوسع يأتي ضمن إستراتيجية البنك في تحديث وتطوير فروعه، لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية تلبيةً ‏لاحتياجات ‏عملاء البنك وتطلعاتهم.

وحرصًا من البنك على توثيق العلاقة مع جميع عملائه في مُختلف الولايات، فإنَّ إضافة الفرع الجديد جزء من الهدف الإستراتيجي للبنك لتوسيع شبكة خدماته باستمرار وضمان وصول العميل بسهولة إلى محفظته المتنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة.

وعلى غرار فروع البنك الأخرى، يتميز الفرع الجديد بحداثة تصميمه؛ إذ يجسِّد العلامة التجارية المرموقة للبنك، وكجزء من إستراتيجية التحول والتي تستهدف منح العميل تجربة استثنائية متكاملة بدءًا من منطقة الانتظار، تم تخصيص مساحات رحبة وواسعة لانتظار العملاء وخدمتهم. كما يحتوي على مركز خاص لعملاء البريميوم تحت إدارة مديري علاقات متخصصين في تقديم الحلول والخدمات لتوفير كافة سبل الرفاهية لعملائنا.

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