بنك مسقط يفتتح ملعبا جديدا لفريق الفرسان في المضيبي

المضيبي - الرؤية

احتفلَ بنك مسقط بافتتاح الملعب المعشب الجديد لفريق الفرسان الرياضي بولاية المضيبي، ضمن برنامج "الملاعب الخضراء" -أحد برامج البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية المستدامة- وذلك بحضور سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل للموانئ والشؤون البحرية، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك والشخصيات الرياضية ومنتسبي الفريق.

وألقى عبدالله بن جمعة العريمي مدير إقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة شمال الشرقية، كلمة؛ قدم من خلالها التهنئة إلى إدارة ولاعبي وجماهير فريق الشباب الرياضي بهذا الإنجاز؛ وأضاف: يسعدنا الاحتفال بافتتاح الملعب الجديد لفريق الشباب بعد تنفيذ مشروع الإنارة الخاصة بالملعب؛ متمنين كل التوفيق والنجاح لإدارة وجماهير الفريق والمحافظة على هذا المشروع الشبابي.

من جانبه، أعرب محمد بن أحمد الحبسي رئيس فريق الفرسان الرياضي، عن سعادته واعتزازه بافتتاح مشروع الملعب الجديد للفريق بدعم من برنامج "الملاعب الخضراء" ببنك مسقط، مقدماً الشكر إلى راعي الحفل وكافة الحضور؛ مضيفا: سعداء بتحقيق هذا الإنجاز الذي تكاتف الجميع لتحقيقه؛ مؤكدا أن الفرق الأهلية تلعب دورا مهما باعتبارها الداعم الأساسي للأندية والمنتخبات الوطنية، ونشيد بتنظيم البنك لهذا البرنامج الذي يخدم فئة الشباب، ويُسهم في توفير البيئة الرياضية المناسبة لتنمية وتطوير مواهب الرياضيين.

وقد شهد الحفل تقديم لوحات فنية وكلمات تعبر عن فرحة منتسبي فريق المضيبي بافتتاح المشروع، إلى جانب تبادل الهدايا التذكارية. ويعدُّ برنامج "الملاعب الخضراء" من البرامج الناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها بنك مسقط ويُسهم في توفير البنية الأساسية لملاعب هذه الفرق من خلال 3 فئات تطرح للتنافس سنويا؛ وهي التعشيب الطبيعي أو الصناعي، وأنظمة الإنارة، وتحلية المياه ويمكن للفريق المستوفي للشروط اختيار إحدى هذه الفئات. وقد أسهم البرنامج في ظهور مزيد من المواهب الشابة العمانية في كرة القدم لرفد المنتخبات الوطنية وتعزيز مشاركتها في المحافل الإقليمية والعالمية؛ كما يُسهم البرنامج في نشر المساحات الخضراء والتي لها آثار إيجابية على مستوى البيئة والطبيعة العمانية.

ويواصل بنك مسقط تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في مجال الاهتمام بالشباب العماني من خلال تعزيز دور الفرق الأهلية الرياضية في مختلف ولايات السلطنة، والمشاركة في تعزيز البنية الأساسية للرياضة العمانية التي تسهم في تنمية وتطوير مهارات الشباب العماني وإيجاد بيئة رياضية صحية لممارسة مختلف الرياضات؛ حيث احتفل البنك بافتتاح 64 ملعبا حتى الآن في مختلف محافظات السلطنة منذ تدشينه في العام 2012.