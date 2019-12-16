"جاكوار وورلد" تحتفل بأحدث صالات عرضها في مسقط

مسقط - الرؤية

افتتحت جاكوار جروب -الرائدة في مجال إنتاج الحلول الكاملة للحمامات- شركة جاكوار وورلد، ويقع متجر جاكوار وورلد الجديد على مساحة 274 مترا مربعا في قلب مدينة مسقط، إلى جانب قائمة كبيرة من المتاجر الموجودة بالفعل في الرياض ودبي ولندن وميلان وأديس أبابا وكينشاسا وسنغافورة وكوالا لامبور ودكا وبروناي.

وتم إنشاء صالة العرض بالشراكة مع مجموعة شركات كيمجي رامداس، ويقع المقر الرئيسي لمجموعة شركات كيمجي رامداس في مسقط، وهي مجموعة شركات متعددة الأنشطة في السلطنة، تحظى بالثقة والاحترام منذ نحو 150 عامًا، وقد حافظت كيمجي رامداس باستمرار على مكانتها الرائدة في المجالات الاستهلاكية ومجال البنية التحتية والصناعة. كما نوعت كيمجي رامداس من أنشطة أعمالها عبر أربع مجموعات إستراتيجية.

ويعرض المتجر تجربة تسوق جديدة لأي شخص يفكر في إنشاء حمام جديد أو يطور حمامه الحالي، كونه يعرض منتجات من جاكوار وآرتيز -العلامتين التجاريتين العالميتين للشركة الأكثر نيلاً لإعجاب العملاء- إضافة لمجموعة التصاميم المبتكرة من ألمع المصممين في جاكوار جروب.

وقال راجيش ميهرا المروج والمدير لجاكوار جروب: تم تصميم جاكوار وورلد لتتنبأ بتوقعات عملائنا المميزين، بل وتتجاوزها من أجل تقديم الحلول الكاملة للحمامات من أجل مساحة استحمامهم التي في مخيلتهم مع أجود أنواع المنتجات والخدمات. لذلك، أدعو كل المقيمين في عمان أن يأتوا لاستكشاف هذه الوجهة الفريدة. إننا نضمن لك الشعور بالسعادة مع سمة ومفهوم جاكوار وورلد، الذي يتيح للمفاهيم والمنتجات أن تتحدث عن نفسها كأهم شيء.

وقال سانديب شوكلا رئيس العمليات العالمية لماركوم جاكوار: إن وجود خدمة العملاء الشاملة تحت سقف واحد هو ما يجعل جاكوار وورلد تعرض منتجات فريدة ولا مثيل لها في جناحها.