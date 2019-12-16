الإثنين, 16 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"جاكوار وورلد" تحتفل بأحدث صالات عرضها في مسقط

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

"جاكوار وورلد" تحتفل بأحدث صالات عرضها في مسقط

مسقط - الرؤية

افتتحت جاكوار جروب -الرائدة في مجال إنتاج الحلول الكاملة للحمامات- شركة جاكوار وورلد، ويقع متجر جاكوار وورلد الجديد على مساحة 274 مترا مربعا في قلب مدينة مسقط، إلى جانب قائمة كبيرة من المتاجر الموجودة بالفعل في الرياض ودبي ولندن وميلان وأديس أبابا وكينشاسا وسنغافورة وكوالا لامبور ودكا وبروناي.

وتم إنشاء صالة العرض بالشراكة مع مجموعة شركات كيمجي رامداس، ويقع المقر الرئيسي لمجموعة شركات كيمجي رامداس في مسقط، وهي مجموعة شركات متعددة الأنشطة في السلطنة، تحظى بالثقة والاحترام منذ نحو 150 عامًا، وقد حافظت كيمجي رامداس باستمرار على مكانتها الرائدة في المجالات الاستهلاكية ومجال البنية التحتية والصناعة. كما نوعت كيمجي رامداس من أنشطة أعمالها عبر أربع مجموعات إستراتيجية.

ويعرض المتجر تجربة تسوق جديدة لأي شخص يفكر في إنشاء حمام جديد أو يطور حمامه الحالي، كونه يعرض منتجات من جاكوار وآرتيز -العلامتين التجاريتين العالميتين للشركة الأكثر نيلاً لإعجاب العملاء- إضافة لمجموعة التصاميم المبتكرة من ألمع المصممين في جاكوار جروب.

وقال راجيش ميهرا المروج والمدير لجاكوار جروب: تم تصميم جاكوار وورلد لتتنبأ بتوقعات عملائنا المميزين، بل وتتجاوزها من أجل تقديم الحلول الكاملة للحمامات من أجل مساحة استحمامهم التي في مخيلتهم مع أجود أنواع المنتجات والخدمات. لذلك، أدعو كل المقيمين في عمان أن يأتوا لاستكشاف هذه الوجهة الفريدة. إننا نضمن لك الشعور بالسعادة مع سمة ومفهوم جاكوار وورلد، الذي يتيح للمفاهيم والمنتجات أن تتحدث عن نفسها كأهم شيء.

وقال سانديب شوكلا رئيس العمليات العالمية لماركوم جاكوار: إن وجود خدمة العملاء الشاملة تحت سقف واحد هو ما يجعل جاكوار وورلد تعرض منتجات فريدة ولا مثيل لها في جناحها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 أبريل 2016

"جاكوار" في السلطنة تحتفل بعيد الميلاد التسعين لملكة المملكة المتحدة

المزيد

03 سبتمبر 2019

بنك مسقط يخصص جناحا للتعريف بأحدث التسهيلات المصرفية

المزيد

29 يونيو 2016

"عمانتل" تدشن المنفذ المتطور الجديد في "مسقط سيتي سنتر" بأحدث التقنيات

المزيد

07 يونيو 2016

"النقل" تمنح ترخيصين لإدارة سيارات الأجرة في محافظة مسقط.. وعداد بكل مركبة بأحدث التقنيات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المحليات - أخبار

المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة يستعرض تجربة السلطنة في الحوكمة وفق رؤية "عُمان 2040"

الاقتصاد - محلي

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة - دولي

بالفيديو .. هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسندم

المحليات - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

انفراجة في الأزمة القطرية المصرية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة