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تطلقها "الرؤية" بالتعاون مع وزارة السياحة

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الإثنين 16 ديسمبر 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

 

مسقط - الرؤية

تَرْعَى الشركة العُمانية للتنمية السياحة (عمران) "جوائز عُمان للسياحة 2020"، والتي تنظمها جريدة "الرؤية" بالتعاون مع وزارة السياحة؛ انطلاقا من دورها المحوري في تحقيق تنمية مستدامة للقطاع السياحي.

وتحرص "عمران" على أن تكون شريكا إستراتيجيا في "جوائز عمان للسياحة" منذ تدشينها في العام 2018؛ وذلك من منطلق دور الشركة الرئيسي في القطاع السياحي بالعمل ككيان مستقل أو كذراع محفزة للنمو تدمج الإمكانيات الحكومية بروح الريادة في القطاع الخاص.

وتعمل "عمران" على المساهمة في تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتعزيز التنويع الاقتصادي عبر القطاعات غير النفطية، والتي يأتي فيها القطاع السياحي، وتضطلع شركة عُمران بصناعة أصول سياحية مستدامة وذات أصالة، ومجتمعات تعكس أسلوب الحياة العصرية، ووجهات تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، كما تعمل الشركة مع كل الجهات المعنية والشركاء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية لضمان تحقيق مساهمة مباشرة ومنافع اجتماعية واقتصادية إيجابية نحو البيئة وحياة الناس مع الحرص على احترام الموروث الثقافي والقيم البيئية للسلطنة.

وتشمل فئات جوائز عمان للسياحية: فئة الاستثمار السياحي، بشقيه الوطني والأجنبي؛ في خطوة تعكس الحرص على تكريم العطاء وتشجيع التميز، خاصة وأن التوجهات الحكومية ترمي إلى زيادة الاستثمارات في جميع القطاعات، والقطاع السياحي على وجه الخصوص، وذلك بالتوازي مع الجهود المتواصلة لتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية، لا سيما في المناطق الخاصة والحرة، مثل الدقم وغيرها.

وكذلك فئة المنشآت الفندقية (5 نجوم- 4 نجوم- 3 نجوم، و2 و1 نجوم/الشقق الفندقية)؛ وفئة النُّزل السياحية (تراثية - خضراء- ضيافة)؛ وفئة المخيمات السياحية، وفئة السياحة التخصصية (السياحة الرياضية)، وفئة المطاعم (مأكولات عُمانية - مأكولات عالمية - عربات المطاعم المتنقلة)، وفئة شركات السفر والسياحة (شركات كبيرة - مؤسسات صغيرة ومتوسطة)، وفئة المرشد السياحي (عُماني - أجنبي)، وفئة المبادرات السياحية، وفئة الابتكار السياحي (المشاريع الطلابية - المبادرات الطلابية - الأفكار الناشئة)، وفئة الاستثمار السياحي (وطني - أجنبي).

وتتضمَّن الشروط العامة للتنافس: أن يكون المترشحون للتنافس من المُجيدين والعاملين بالسلطنة فقط، سواءً كانوا مؤسسات أو أفراد (عُمانيين أو أجانب). ويُمنح في كل مجال جائزة واحدة فقط، وإن رأت لجنة التحكيم أكثر من مستحق في المجال تُمنح الجائزة مناصفة.

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