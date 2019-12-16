انطلاق فعاليات تدريب الكوادر الطبية على جمع المعلومات الوبائية إلكترونيا

مسقط - الرؤية

تصوير/ عبد الفتاح الغافري

بدأت صباح أمس الأحد، فعاليات حلقة العمل حول تدريب الكوادر الطبية على جمع المعلومات الوبائية إلكترونيا من المصادر المفتوحة وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بتنظيم وزارة الصحة ممثلاً بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض ممثلة بدائرة الوقاية ومكافحة العدوى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بفندق مسك الموج.

وتأتي حلقة العمل كمبادرة لجمع المعلومات الوبائية إلكترونيا من المصادر المفتوحة (EIOS) والتي تعد وحدة معلومات الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر في برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية لتعزيز قدرة الدول على الكشف السريع لجميع مخاطر الصحة العامة تقييمها ومتابعتها.

تسعى حلقة العمل إلى فهم كيفية استخدام نظام لجمع المعلومات الوبائية من المصادر المفتوحة (EIOS) في إطار الصحة العامة وكيفية دعم الإنذار المبكر والكشف عن المخاطر وصف الأسس نظام جمع المعلومات الوبائية من المصادر المفتوحة (EIOS) وتحديد المصطلحات الأساسية للنظام، كذلك التعرف على لوحة نظام جمع المعلومات الوبائية من المصادر المفتوحة (EIOS) والتدريب على كيفية استخدام نظام جمع المعلومات الوبائية من المصادر المفتوحة (EIOS) والتطبيق العملي على استخدام النظام بشكل فردي وجماعي.