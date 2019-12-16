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تفاصيل أغرب عملية سطو في لندن

الإثنين 16 ديسمبر 2019 06:04 م بتوقيت مسقط

تفاصيل أغرب عملية سطو في لندن

 

ذكرت صحيفة ذا صن أن مجوهرات بقيمة 50 مليون إسترليني (64 مليون دولار) سُرقت من منزل في غرب لندن تملكه تمارا إيكلستون، عارضة الأزياء وابنة المسؤول السابق في بطولة العالم للسيارات (فورمولا 1) بيرني إيكلستون، وذلك في عملية سطو أثارت جدلا بسبب ملابساتها.

وأضافت الصحيفة أن 3 لصوص تسللوا إلى منزل تمارا (35 عاما) القريب من متنزه هايد بارك يوم الجمعة في "غفلة من الحراس"، ليسرقوا مجوهرات من خزائن بغرفة النوم.

وأوضح تقرير الصحيفة أن تمارا، وهي عارضة أزياء وشخصية مشهورة في بريطانيا، كانت قد غادرت البلاد توا لقضاء عطلة عيد الميلاد عندما وقعت عملية السطو.

واستغرقت عملية السطو 50 دقيقة، دون أن يلحظ الحراس شيئا غير عادي في المنزل.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية إنها لن تؤكد أي تفاصيل محددة، لكنها ذكرت عند سؤالها عن القضية أن الشرطة استدعيت إلى عقار سكني بغرب لندن، بعد الساعة 23:00 مساء الجمعة للاستجابة لبلاغات عن سطو.

وأضافت:"حضر أفراد الشرطة.. هناك تقارير عن سرقة كمية من المجهورات عالية القيمة. لم تحدث اعتقالات. التحقيقات مستمرة".

 

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