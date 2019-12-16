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مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين 16 ديسمبر 2019 03:34 م بتوقيت مسقط

مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

شهد منذ قليل، مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، حفل سحب قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقد وزعت الفرق الـ 16 التي تأهلت إلى ثمن نهائي المسابقة القارية، على مستويين، يضم الأول تلك التي احتلت المركز الأول في كل من المجموعات الثماني للدور الأول، والمستوى الثاني تلك التي حلت ثانية.

أندية المستوى الأول:

برشلونة، وفالنسيا، وليفربول، ومانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ولايبزيغ، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان.

 

أندية المستوى الثاني:

أتالانتا، ونابولي، وأتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وتشيلسي، وتوتنهام، وبوروسيا دورتموند، وليون.

 

- أندية المستوى الأولى تلعب مباراة الذهاب خارج أرضها على أن تخوض مواجهة الإياب على ملعبها.

.

- تقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام 18 فبراير و19 منه، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في 10 مارس و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته، كما تقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 مارس.

 

وأسفرت القرعة ثمن نهائي دوري الأبطال عن تلك المواجهات:

ليفربول الإنجليزي  ضد  اتليتكو مدريد الإسباني.

ريال مدريد الإسباني  ضد  مانشستر سيتي الإنجليزي.

برشلونة الإسباني  ضد  نابولي الإيطالي

باريس سان جيرمان الفرنسي  ضد  بروسيا دورتموند الألماني

تشيلسي الإنجليزي  ضد  بايرن ميونخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي  ضد  ليون الفرنسي

توتنهام الانجليزي  ضد   لايبزيج الألماني

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