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بالفيديو .. هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسندم

الإثنين 16 ديسمبر 2019 02:00 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسندم

 

مسقط الرؤية

تستمر تأثيرات أخدود المنخفض الجوي على مناطق شمال السلطنة حتى الخميس المقبل، وتشير الصور الجوية إلى استمرار تدفق السحب على محافظتي مسندم وشمال الباطنة وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر.

وشهدت بعض المناطق في محافظة مسندم، اليوم الاثنين هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

وستكون حالة الطقس لليوم غائم جزئيًا إلى غائم على محافظات مسندم والبريمي  والظاهرة وشمال وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط مع فرص لهطول أمطار تكون رعدية أحيانًا وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة .

وتبلغ درجات الحرارة في محافظة مسقط 29 / 20 وفي مدينة صلالة 29 / 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 31 درجة في ثمريت وأدناها 6 درجات في جبل شمس.

 

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