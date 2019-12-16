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جلالة السلطان يعزي حاكم الشارقة.. ويهنئ ملك البحرين ورئيس كازاخستان

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:19 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يعزي حاكم الشارقة.. ويهنئ ملك البحرين ورئيس كازاخستان

 

مسقط- العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- برقية تعزية ومُواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المُتحدة حاكم إمارة الشارقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي. ضمنها جلالة السلطان المُعظم خالص تعازيه وصادق مواساته.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه اللّه ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمُناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

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