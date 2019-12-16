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المرهون يستعرض تطوير آليات العمل الإداري مع مدير عام "المنظمة العربية"

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:17 ص بتوقيت مسقط

المرهون يستعرض تطوير آليات العمل الإداري مع مدير عام "المنظمة العربية"

 

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة أمس، سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والوفد المرافق له، الذي يزور السلطنة حالياً للمشاركة في المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، والذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومركز عمان للحوكمة والإستدامة خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ورحب معالي الشيخ بالضيف متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني عمان، مشيداً بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل الإداري بالدول العربية، مؤكداً معاليه على أهميّة هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمنظمة في المجالات المختلفة منها الاستشارات وتدريب الموارد البشرية.

ومن جانبه، أعرب سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها في بلده الثاني عمان، مشيداً سعادته بمستوى الدعم الذي تقدمه وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة بالسلطنة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، موجهاً تقديره للسلطنة ممثلة في معهد الإدارة العامة على استضافتها لهذا المؤتمر المهم، الذي يتناول مسارات الحوكمة في الإدارة العامة، وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية إضافة إلى الحوكمة المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب التوجه العالمي في تعزيز مستوى جودة الأداء في المؤسسات العامة والخاصة.

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