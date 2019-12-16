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القبض على منتهكي الحياة الفطرية بمحافظة ظفار

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:17 ص بتوقيت مسقط

القبض على منتهكي الحياة الفطرية بمحافظة ظفار

 

مسقط - الرؤية

تمكن مراقبو وحدات حماية الحياة الفطرية، بوزارة البيئة والشؤون المناخية وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، ومكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني من إلقاء القبض على 3 مواطنين لانتهاكهم الحياة الفطرية، وقيامهم بالصيد غير المشروع، بولاية ثمريت في محافظة ظفار.

وصادرت وحدات حماية الحياة الفطرية ما بحوزتهم من أسلحة وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحقهم.

 وأهابت وزارة البيئة والشؤون المناخية المواطنين والمقيمين والسياح بعدم التعرض لمفردات الحياة الفطرية والحفاظ على البيئة.

وحذرت الوزارة من أنّ أي انتهاك سيعرض من يرتكبه للمساءلة القانونية حيث تعتبر هذه الأفعال مخالفة لمواد المرسوم السلطاني السامي رقم (6/2003) الصادر بشأن قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المادة (15) الفقرة (ب) حيث نصّت على أنّ كل من قام عمدًا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة بالملحق رقم (1) أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني ولا تزيد على (5000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

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