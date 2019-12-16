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تكريم الفائزين بمسابقة الشرطة للمشاة

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:16 ص بتوقيت مسقط

 

نزوى- العمانية

اختتمت على ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة النسخة الثامنة من مسابقة شرطة عمان السلطانية للمشاة لعام 2019م التي استمرت لمدة أسبوع بمشاركة 35 فريقًا يمثلون مختلف تشكيلات الشرطة.

ورعى ختام المسابقة اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وبحضور عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية، والمدعوين من الأجهزة العسكرية والأمنية.

وفي بداية الحفل قام العقيد خلف بن هلال العلوي مساعد قائد شرطة محافظة الظاهرة رئيس لجنة تقييم المسابقة بإعلان الفرق الفائزة والحاصلين على المراكز المتقدمة في المسابقة، وبعد إعلان النتائج قدمت الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى فقرات متنوعة في المشاة والحركات العسكرية برهنت من خلالها على كفاءتها وجدارتها في التفوق وإحراز المراكز المتقدمة.

في نهاية المناسبة قام اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية بتسليم الجوائز للفائزين، حيث جاء فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في المركز الأول وحصل فريق قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز على المركز الثاني وأحرز فريق القيادة العامة والتشكيلات المندمجة معها المركز الثالث.

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