السلطنة تشارك في اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالأردن

مسقط - الرؤية

يترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وفد السلطنة المشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورتها (39) والتي ستعقد في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، وتتضمن اجتماعات كبار المسؤولين والاجتماع التحضيري.

وبدأت الجلسة الافتتاحية أمس بكلمة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وتسليم الرئاسة للدورة الحالية للملكة الأردنية الهاشمية ليتم بعدها مناقشة بنود الاجتماع التي تستكمل اليوم الإثنين. وسوف تتناول اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عددا من الموضوعات التي تهم مسيرة العمل الاجتماعي في الدول العربية أبرزها متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في لبنان شهر يناير من العام الجاري والإعداد والتحضير للدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 2020 ، واعتماد الإطار الاسترشادي لمهنة العمل الاجتماعي، متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 منها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 .

وتتطرق الاجتماعات إلى مناقشة تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء منها طلب الجمهورية التونسية لتقديم الدعم لعدد من المشروعات الاجتماعية بالإضافة إلى طلب دولة فلسطين لدعم مشروع الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وطلب الجمهورية اليمنية في نفس الإطار.