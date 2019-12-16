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مجلس الخدمة المدنية يناقش طلبات إعارة الموظفين في اجتماعه الرابع

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:15 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

عقد مجلس الخدمة المدنية، أمس الأحد، إجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية، ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الموقر، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس الموقرين.

  واستعرض الاجتماع في بدايته التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة بإجتماعه الثالث لعام 2019م، كما جرت مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث بحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة، ومنها الوقوف على نتائج بعض الدراسات المعدة بناءً على قرارات من المجلس الموقر والخاصة ببعض الشؤون الوظيفية لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

  وناقش المجلس، بعض الجوانب المتعلقة بالمتطلبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يكفل حسن سير العمل في الجهات الحكومية، كما استعرض الطلبات الواردة من عدد من الجهات الحكومية والمتعلقة بالتعاقدات لشغل بعض الوظائف الفنية.

وبحث المجلس خلال الاجتماع طلبات إعارة الموظفين وغيرها من الشؤون الوظيفية الأخرى، وذلك وفقاً للنصوص المنظمة لذلك في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 

 

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