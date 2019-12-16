"غرفة مسندم" تبحث إضافة أرصفة عائمة للسفن السياحية



خصب - الرؤية

عقدت لجنة السياحة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم اجتماعا مع مسؤولين من شركة "مرافئ- أسياد"؛ بحضورعبد الفتاح بن أحمد الشحي رئيس لجنة السياحة بغرفة مسندم وأعضاء لجنة السياحة ومدير عام الموانئ وتطوير المشاريع بشركة مرافئ.

وناقش الاجتماع آلية رسو سفن الشركات السياحية وإضافة أرصفة عائمة خاصة بها؛ وتم الاستماع إلى آراء ومقترحات أصحاب المكاتب والشركات السياحية بما يحقق الاستفادة القصوى ويدعم الشركات والمؤسسات العامة بالقطاع السياحي، وتخلل برنامج الاجتماع زيارة ميدانية للميناء للاطلاع على الموقع المقترح لإقامة الأرصفة العائمة في الميناء.